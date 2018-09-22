Лихорадка Западного Нила за неделю унесла полсотни жизней в Румынии и Греции

За последнюю неделю в Румынии и Греции зарегистрированы новые смертельные случаи из-за заражения вирусом западно-нильской лихорадки.

Согласно обнародованным данным, в Румынии умерло уже 25 человек, а в Греции - 27, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В Министерстве здравоохранения Румынии сообщили, что за последние 5 месяцев общее количество случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила достигло 215. Греческие власти сообщают о 234 случаях заражения.

В связи с наступлением осени санитарные врачи надеются на сокращение случаев заболевания, однако власти двух стран рекомендует гражданам принять все необходимые меры защиты от комаров.

Вирус лихорадки Западного Нила передается исключительно через укусы комаров и перелетными птицами. Вирус не передается от человека человеку.

Первый случай лихорадки Западного Нила был зарегистрирован в начале мая в Румынии. Согласно наблюдениям, вспышки лихорадки характерны для жарких месяцев года.