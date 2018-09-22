День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СМИ: Заместитель генпрокурора США хотел отстранить Трампа от должности
СМИ: Заместитель генпрокурора США хотел отстранить Трампа от должности
Новости: Ельченко: РФ теряет поддержку в ООН
Ельченко: РФ теряет поддержку в ООН
Новости: Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Новости: Настю Каменских обвинили в плагиате
Настю Каменских обвинили в плагиате
X

Лихорадка Западного Нила за неделю унесла полсотни жизней в Румынии и Греции

Комар
06:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости мира: Экзотическая лихорадка в Румынии и Греции унесла полсотни жизней

За последнюю неделю в Румынии и Греции зарегистрированы новые смертельные случаи из-за заражения вирусом западно-нильской лихорадки.

Согласно обнародованным данным, в Румынии умерло уже 25 человек, а в Греции - 27, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В Министерстве здравоохранения Румынии сообщили, что за последние 5 месяцев общее количество случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила достигло 215. Греческие власти сообщают о 234 случаях заражения.

В связи с наступлением осени санитарные врачи надеются на сокращение случаев заболевания, однако власти двух стран рекомендует гражданам принять все необходимые меры защиты от комаров.

Вирус лихорадки Западного Нила передается исключительно через укусы комаров и перелетными птицами. Вирус не передается от человека человеку.

Первый случай лихорадки Западного Нила был зарегистрирован в начале мая в Румынии. Согласно наблюдениям, вспышки лихорадки характерны для жарких месяцев года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Греция, Комары, Лихорадка Западного Нила, Румыния.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Тюрьма за "клевету в соцсетях": в ОБСЕ раскритиковали Россию Гражданина Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ Дело Скрипалей и Ассоциация Украина-ЕС: СМИ раскрыли новые подробности

Последние новости

Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности Эмоции и состояние человека в иллюстрациях японского художника (Фото)
Сегодня читают
01 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
04 Дело Скрипалей и Ассоциация Украина-ЕС: СМИ раскрыли новые подробности
05 Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала ссору Никитюк и Ямы
06 Астрономы увидели "падение" материи в черную дыру на релятивистских скоростях
Новости сегодня
07:46 Правительство Австралии обвинило крупнейшие страховые компании страны в махинациях
07:45 Улыбка до ушей: смешные и необычные люди в общественном транспорте
07:33 Страны ОПЕК+ в Алжире обсудят квоты на рост добычи нефти
07:25 Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины
07:20 Знаменательные события в истории: 22 сентября 2018 года
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон встретился с лидером Палестины
Макрон встретился с лидером Палестины
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: Папа Римский посетит страны Балтии
Папа Римский посетит страны Балтии
Новости: Рецепт дня: галета с грибами и сыром
Рецепт дня: галета с грибами и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь