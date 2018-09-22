День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СМИ: Заместитель генпрокурора США хотел отстранить Трампа от должности
СМИ: Заместитель генпрокурора США хотел отстранить Трампа от должности
Новости: Ельченко: РФ теряет поддержку в ООН
Ельченко: РФ теряет поддержку в ООН
Новости: Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Новости: Настю Каменских обвинили в плагиате
Настю Каменских обвинили в плагиате
X

Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем

Перехват российского бомбардировщика британским истребителем
06:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: Самолеты РФ заметили над Северным морем, Британия подняла истребители и заявила об агрессии.

Британские истребители перехватили два российских бомбардировщика, посягающих на воздушное пространство королевства.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании, передает Европейская правда.

Российские бомбардировщики пролетели над Северным морем и не установили связь с управлением воздушного движения, создавая угрозу для других самолетов, говорится в сообщении Минобороны.

Британские истребители Typhoon были подняты с базы Лоссимут в Шотландии, они сопровождали самолеты на север.

"Российские бомбардировщики, которые зондируют воздушное пространство Великобритании, являются еще одним напоминанием об очень серьезном военном вызове, который сегодня представляет для нас Россия, мы не будем колебаться постоянно защищать наше небо от агрессии", - заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бомбардировщики РФ, Великобритания, Гэвин Уильямсон, Россия, Северное море.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Тюрьма за "клевету в соцсетях": в ОБСЕ раскритиковали Россию Гражданина Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ Дело Скрипалей и Ассоциация Украина-ЕС: СМИ раскрыли новые подробности

Последние новости

Легендарный итальянец готов повесить бутсы на гвоздь Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
Сегодня читают
01 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
04 Дело Скрипалей и Ассоциация Украина-ЕС: СМИ раскрыли новые подробности
05 Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала ссору Никитюк и Ямы
06 Ельченко: РФ теряет поддержку в ООН
Новости сегодня
08:06 Дрейк опровергает обвинения женщины в изнасиловании
07:46 Правительство Австралии обвинило крупнейшие страховые компании страны в махинациях
07:45 Улыбка до ушей: смешные и необычные люди в общественном транспорте
07:33 Страны ОПЕК+ в Алжире обсудят квоты на рост добычи нефти
07:25 Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон встретился с лидером Палестины
Макрон встретился с лидером Палестины
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: Папа Римский посетит страны Балтии
Папа Римский посетит страны Балтии
Новости: Рецепт дня: галета с грибами и сыром
Рецепт дня: галета с грибами и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь