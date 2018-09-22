Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем

Британские истребители перехватили два российских бомбардировщика, посягающих на воздушное пространство королевства.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании, передает Европейская правда.

Российские бомбардировщики пролетели над Северным морем и не установили связь с управлением воздушного движения, создавая угрозу для других самолетов, говорится в сообщении Минобороны.

Британские истребители Typhoon были подняты с базы Лоссимут в Шотландии, они сопровождали самолеты на север.

"Российские бомбардировщики, которые зондируют воздушное пространство Великобритании, являются еще одним напоминанием об очень серьезном военном вызове, который сегодня представляет для нас Россия, мы не будем колебаться постоянно защищать наше небо от агрессии", - заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.