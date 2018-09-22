В Оттаве пронесся мощный торнадо, разрушены дома (Видео)

В Оттаве и окрестностях пронесся мощный торнадо, разрушивший дома и создавший перебои с поставкой электроэнергии. Ураган затронул преимущественно западные и южные районы Оттавы и соседний город Гатино. По данным министерства окружающей среды Канады, скорость ветра достигала 218 км\час. Точные масштабы разрушений пока остаются неизвестными, однако по меньшей мере три здания были полностью разрушены, еще несколько десятков лишились крыш. Без света остаются также многочисленные частные и многоэтажные дома. Из-за прекращения работы светофоров и поваленных деревьев возникли также проблемы с движением транспорта. На данный момент также известно о как минимум двух людях, которые получили тяжелые травмы в результате торнадо и нескольких десятках с легкими ранениями. По словам спасателей, существует также высокая вероятность, что люди заблокированы в собственных разрушенных домах. Оттава открыла несколько временных приютов для людей, которые потеряли крышу над головой и нуждаются в помощи. Отметим, что торнадо - не свойственны для Оттавы и случаются в городе крайне редко. Однако, из-за изменений климата, в течение последних лет они значительно участились.