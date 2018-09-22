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В немецком Хемнице протестующие против мигрантов устроили потасовки

В Хемнице забросали камнями и яйцами офис Левой партии
10:07 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Хемнице после убийства двумя мигрантами 35-летнего гражданина ФРГ с кубинскими корнями проходят демонстрации против принятия беженцев и против ксенофобии.

В немецком Хемнице после убийства двумя мигрантами 35-летнего гражданина ФРГ с кубинскими корнями проходят демонстрации против принятия беженцев и против ксенофобии.

Участники акции Pro Chemnitz забросали камнями и яйцами офис Левой партии, также было совершено нападение на журналиста.

Обэтом сообщает Deutsche Welle.

"В Хемнице вечером в пятницу, 21 сентября, прошла еще одна демонстрация праворадикального движения Pro Chemnitz. В ней, по данным полиции, приняли участие около двух тысяч человек, в проходившей в тот же день акции против расизма - около 400 человек", - говорится в сообщении.

В ходе акции Pro Chemnitz было совершено нападение на местный офис Левой партии в здании, в котором находятся офисы многих членов партии из земельного парламента. Здание забросали яйцами, в нем также разбили стекло, никто не пострадал.

Отмечается, что в здание также кидали камни, в этот момент в нем находились организаторы акции против расизма. Демонстрация Pro Chemnitz проходила в 50 метрах от Rothaus. В нападении на него участвовали, по разным данным, от 5 до 10 молодых людей.

Один из демонстрантов напал на журналиста с камерой, ударив его. Журналист писать заявление отказался, сообщили в полиции.

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Новости мира, Германия, Демонстрация, Мигранты, ФРГ, Хемниц.
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