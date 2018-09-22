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В СБ ООН приняли резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворцев

Миротворцы ООН
12:04 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Совет Безопасности принял резолюцию, направленную на улучшение контроля за работой миротворческих миссий ООН и предотвращения случаев сексуального насилия.

Совет Безопасности в пятницу единогласно принял резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворческих миссий ООН и предотвратить случаи сексуального насилия и торговли людьми со стороны миротворцев. Проект резолюции был предложен Соединенными Штатами в контакте реализации реформы миротворческой деятельности ООН, проводимой генсеком организации Антониу Гутерришем, информирует УНН.

СБ заявил о "важности соблюдения политики должной осмотрительности в вопросах прав человека при оказании по линии миротворческой деятельности ООН поддержки силам безопасности".

Резолюция призывает все страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, "обеспечивать соответствие персонала, подготовки и оснащения принятым в ООН стандартам эффективности и содействовать выполнению поставленных задач при соблюдении наивысших стандартов поведения".

Страны СБ обратили внимание на неприемлемость случаев сексуальных домогательств в миротворческих операциях. В связи с этим в документе содержится рекомендация "обучать миротворческий персонал по вопросам, касающимся сексуального насилия и торговли людьми в условиях конфликта" и "назначать отдельных военнослужащих и полицейских координаторов по этим вопросам".

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В начале августа британский телеканал Channel 4 провел расследование, в ходе которого выяснилось, что миротворцы ООН массово насиловали детей и женщин по всему миру. За последние 20 лет более 1,7 тысячи военнослужащих были обвинены в домогательствах и сексуальных преступлениях против местных жителей, отмечают журналисты. По данным канала, только 53 дела дошли до суда.

Сексуальные скандалы, связанные с миротворцами, вспыхивали и раньше. Крупный инцидент произошел в 2015 году - тогда военнослужащих уличили в сексе с африканскими жителями, в том числе несовершеннолетними, в обмен на продовольствие. После этого глава миссии ООН в ЦАР ушел в отставку.

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Новости мира, Контроль, Миротворческая деятельность ООН, Предотвращение, Работа, Резолюция, СБ ООН, Случаи сексуального насилия.
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