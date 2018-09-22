Венгрия против автоматического продления санкций ЕС в отношении РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС обсуждать санкции против России, а не продлевать их автоматически.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу RT, сообщает Украинская правда.

"Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Нужно честное и прямое обсуждение, достигли ли санкции успеха? Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения. Ответив искренне на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем", - отметил Сийярто.

В то же время, по его словам, Венгрия никогда не пойдет на нарушение единства ЕС в этом вопросе.

"Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию – никакого автоматического продления санкций, нужна дискуссия.

А поскольку это страна, входящая в G7, менее крупной стране будет легче представить эту позицию с большей страной" - заявил Сийярто.

Ранее Италия выразира намерение обсудить вопрос ослабления санкций против России на саммите ЕС 18-19 октября.

31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.

Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но две были отброшены после оппозиции со стороны Германии и Италии, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией.

Тогда же Италия заблокировала включение крымского депутата в список санкций ЕС против России.

В списке содержатся имена так называемых "бывших" - чиновников, которые больше не занимают должностей. Рим хотел удалить их имена.

Новое правительство Италии не скрывает, что стремится снять санкции ЕС с России и говорит, что страны уже вернулись к хорошим отношениям в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.