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Бюджетники в Варшаве массово требовали высокие зарплаты

Протесты в Варшаве
17:53 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Варшаве прошел многотысячный протест работников бюджетной сферы.

Около 20 тысяч работников бюджетной сферы вышли на акцию протеста в Варшаве с требованием более высоких зарплат.

Об этом сообщает RMF 24.

В акции протеста приняли участие учителя, пожарные, спасатели, рядовые работники судов, люди, которые работают в сфере здравоохранения, социальные работники.

Они требовали немедленного увеличения зарплат и встречи с премьером Матеушем Моравецким.

 

"Если есть достойная заработная плата и пенсионное обеспечение также будет достойным. Мы чувствуем себя недооцененными. Нам еще нужно много законодательных изменений, чтобы мы все могли быть счастливыми", - заявили протестующие.

 

В демонстрации приняли участие профсоюзы со всей Польши, представители крупнейших городов и небольших городков. Все подчеркивали, что Польша нуждается в высшей заработной плате и что они не хотят быть рабами в центре Европы.

"С нас довольно правительственной политики, ее высокомерия, отсутствия диалога и лжи премьера Моравецкого" - заявил представитель одного из профсоюзов.

Особенно протестующие были возмущены словам Ярослава Сэллина, заместителя министра в правительстве "Права и справедливости", который заявил, что "надо быть слепым, чтобы не заметить улучшения положения работников в Польше".

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Новости мира, Варшава, Матеуш Моравецкий, Польша, Протесты в Варшаве.
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