Бюджетники в Варшаве массово требовали высокие зарплаты

Около 20 тысяч работников бюджетной сферы вышли на акцию протеста в Варшаве с требованием более высоких зарплат.

Об этом сообщает RMF 24.

В акции протеста приняли участие учителя, пожарные, спасатели, рядовые работники судов, люди, которые работают в сфере здравоохранения, социальные работники.

Они требовали немедленного увеличения зарплат и встречи с премьером Матеушем Моравецким.

"Trzeba być ślepcem, żeby nie zauważyć, że sytuacja pracowników w Polsce się poprawiła" - mówi Jarosław Sellin z PiS. Zarzuca OPZZ, że wcześniej nie wyprowadzała ludzi na ulice. Tą wypowiedzią oburzeni są uczestnicy manifestacji. Jest ich ok. 20 000. Więcej o 13 w @RMF24pl pic.twitter.com/ubkhYFbITS — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 22 сентября 2018 г.

"Если есть достойная заработная плата и пенсионное обеспечение также будет достойным. Мы чувствуем себя недооцененными. Нам еще нужно много законодательных изменений, чтобы мы все могли быть счастливыми", - заявили протестующие.

Mobilizacja budżetówki robi wrażenie. Na filmie tylko protestujący nauczyciele. "Mamy dość niskich płac, mamy dość złej reformy". @RMF24pl pic.twitter.com/qNDyIcPDou — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 22 сентября 2018 г.

В демонстрации приняли участие профсоюзы со всей Польши, представители крупнейших городов и небольших городков. Все подчеркивали, что Польша нуждается в высшей заработной плате и что они не хотят быть рабами в центре Европы.

"С нас довольно правительственной политики, ее высокомерия, отсутствия диалога и лжи премьера Моравецкого" - заявил представитель одного из профсоюзов.

Особенно протестующие были возмущены словам Ярослава Сэллина, заместителя министра в правительстве "Права и справедливости", который заявил, что "надо быть слепым, чтобы не заметить улучшения положения работников в Польше".