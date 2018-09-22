Макрон просит граждан Македонии на референдуме решить вопрос названия страны
Новости мира: Эммануэль Макрон призвал македонцев поддержать на референдуме смену названия страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей Македонии поддержать на референдуме соглашение об изменении названия их страны.
Об этом сообщает Ekathimerini.
"Я решительно поддерживаю соглашение и твердо считаю, что оно полезно для вас, для региона и для Европы" - сказал Макрон в видео обращении.
Накануне посол Франции в Македонии Кристиан Тимонье заявил, что на референдуме стоит выбор между "Северной Македонией и Северной Кореей".
В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето по интеграции Македонии в НАТО и ЕС.
Однако смена названия произойдет лишь в том случае, если македонцы проголосуют за это решение на референдуме 30 сентября.