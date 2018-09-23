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Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю

Мигранты
06:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Турции задержали более тысячи мигрантов.

За прошедшую неделю, с 14 до 21 сентября, в Турции было задержано 1210 незаконных мигрантов.

Об этом сообщил сегодня министерство внутренних дел Турции, передает Hurriyet Daily News.

"На прошлой неделе с 14 сентября по 21 сентября были задержаны 1210 незаконных мигрантов", - сообщили в МВД.

Согласно заявлению министерства, в западной провинции Измир и северных провинциях Эгейского региона было задержано всего 426 мигрантов по результатам 11 проведенных операций по задержанию.

Подразделения безопасности в южных районах Эгейского региона задержали 79 мигрантов, еще трех утонувших достали из моря.

Кроме того, в Анамурському районе средиземноморской провинции Мерсин были задержаны 13 мигрантов.

Прибрежная охрана в северо-западных и юго-западных провинциях спасла 149 мигрантов. Кроме того, подразделения жандармерии задержали 543 мигранта и арестовали трех контрабандистов.

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Новости мира, МВД Турции, Мигранты, Турция.
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