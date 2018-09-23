Гражданин РФ задержан в Осло по подозрению в шпионаже

В Норвегии задержан и взят под стражу гражданин РФ, подозреваемый в незаконной разведдеятельности на территории государства. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, мужчину задержали в аэропорту Осло вечером в пятницу, 21 сентября.

По сообщению правоохранителей, под стражей он будет находиться в течение двух недель "в связи с риском уничтожения доказательств". Отмечается, что ранее на этой неделе задержанный посещал семинар по вопросам digital-технологий в парламенте Норвегии. По данным норвежского информагентства NTB.no, семинар проводился в четверг и пятницу при участии административных работников законодательных органов из 34 стран, пишет Bloomberg.