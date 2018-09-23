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На Генассамблее ООН выступит Эрдоган

Реджеп Эрдоган
20:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На Генеральной ассамблее ООН президент Турции Реджеп Эрдоган расскажет о ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с визитом в США, где планирует выступить перед Генеральной ассамблеей ООН по поводу ситуации в Сирии. Об этом сообщает En Son Haber.

"В первый день, 25 сентября, я буду выступать на заседании Генеральной ассамблеи ООН. В своем выступлении обращу внимание на гуманитарные кризисы, буду призывать к решению этих проблем. Мы обратим внимание на кризис в Сирии. Никто не берет на себя ответственность за ситуацию в Сирии настолько, как Турция", - сказал Р. Эрдоган на пресс-конференции перед отъездом.

По его словам, наибольшей проблемой для Сирии сейчас является "террористическое болото, которое увеличивается на востоке от Евфрата". Что касается возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом, то Р. Эрдоган заявил, что в настоящее время этот вопрос не на повестке дня, но в случае поступления предложений от Вашингтона он их рассмотрит. В программе визита президента Турции в США также выступление перед участниками мероприятия "Глобальные соглашения по миграции и беженцам" 24 сентября, встреча с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, встреча с американскими инвесторами и представителями деловых кругов. 26 сентября Р. Эрдоган отправится из Нью-Йорка в Берлин.

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Новости мира, Генассамблея, ООН, Реджеп Эрдоган, Сирия, Турция.
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