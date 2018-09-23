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Папа Римский в Литве почтил память жертв советской и нацистской оккупаций

Папа Римский Франциск
23:42 Вс, 23 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Понтифик подчеркнул, что общество должно быть бдительным и не допустить возрождения антисемитизма и призвал напоминать новым поколениям об ужасах Холокоста.

Папа Римский Франциск, который посещает с визитом страны Балтии, в Литве почтил память жертв советской и нацистской оккупации.

Как сообщает Крым.Реалии, во время обедни в городе Каунасе в присутствии примерно 100 тысяч человек Франциск почтил память евреев, казненных или погибших в лагерях смерти в течение трехлетней нацистской оккупации, а также литовцев, заключенных в советских концлагерях в течение пяти десятилетий советской оккупации.

Папа Римский планирует посетить места еврейского гетто времен Второй мировой войны в Вильнюсе и музей оккупации и борьбы за свободу, который расположен в столице Литвы в здании бывшего советского Комитета государственной безопасности и посвящен преступлениям советского режима.

Франциск также посетит Латвию и Эстонию. Все три страны Балтии в этом году отмечают 100-летие независимости от России, которую они получили в 1918 году.

В 1940 году их оккупировал Советский Союз, между 1941 и 1944 годами они находились под властью нацистской Германии. Латвия, Эстония и Литва восстановили свою независимость в 1991 году, а в 2004 году вступили в НАТО и Евросоюз.

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Новости мира, Каунас, Литва, Папа Римский, Франциск.
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