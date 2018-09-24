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Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов

Грузия
04:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: ЦИК Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты.

В президентских выборах в Грузии, назначенных на 28 октября будут участвовать 25 кандидатов, выдвинутых 19 политическими партиями и шестью инициативными группами, - сообщила в воскресенье на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

"Всего в ЦИК поступило 46 заявок на регистрацию в качестве кандидата в президенты, в том числе 20 от политических партий и 26 от инициативных групп", - сказала А.Микеладзе.

По ее словам, ЦИК отказала 19 инициативным группам в регистрации выдвинутых ими кандидатов, поскольку они не представили списки сторонников в установленный законом срок. Одной инициативной группе было отказано в регистрации кандидата из-за нарушения избирательной документации, и одной политической партии было отказано по причине того, что она не была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Что касается зарегистрированных 25 кандидатов, то до 16 октября они имеют право письменно обратиться в ЦИК с просьбой о снятии своей кандидатуры с выборов.

По истечении данного срока все кандидаты будут внесены в избирательные бюллетени.

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Новости мира, Выборы, Грузия, Регистрация кандидатов, ЦИК.
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