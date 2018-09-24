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Берлускони намерен участвовать в выборах в Европарламент

Сильвио Берлускони
06:25 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Сильвио Берлускони намерен принять участие в выборах в Европарламент.

Один из самых богатых медиа-магнатов и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rai News.

"Я думаю выставить свою кандидатуру на европейских выборах. Меня все просят об этом. Если мы хотим спасти Италию, надо играть серьезно", — приводит канал слова Берлускони, которому в конце месяца исполнится 82 года.

Владелец "Милана" Сильвио Берлускони остается бессменным лидером основанной им в 1994 году партии "Вперед, Италия". Хотя она участвовала в последних парламентских выборах в составе правоцентристской коалиции, набравшей наибольшее число голосов, сам экс-премьер баллотироваться не имел право из-за запрета после приговора по делу о мошенничестве его компании Mediaset. Теперь это ограничение снято. "Вперед, Италия" на европейском уровне всегда входила во фракцию Европейской народной партии, а внешний спикер Европарламента Антонио Таяни является ближайшим соратником Берлускони и с недавнего времени вице-председателем "Вперед, Италия".

Выборы в ЕП состоятся в мае 2019 года. На национальном уровне результаты тех или иных партий считаются показателем популярности, хотя они никак не сказываются на внутренней политической ситуации. "Вперед, Италия", хотя и входила в ведущую коалицию, сейчас находится в оппозиции и критикует действия коалиционного правительства в составе "Движения "5 звезд" и "Лиги". Недавно было подтверждено, что на уровне региональных выборов альянс партии Берлускони и "Лиги" во главе с Маттео Сальвини сохраняется, несмотря на определенные разногласия.

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Новости мира, Выборы, Европарламент, Италия, Сильвио Берлускони.
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