ЕК подает на Польшу в Суд ЕС из-за закона о Верховном суде

Европейская комиссия в понедельник, 24 сентября, объявила, что подает на Польшу в Европейский суд в связи с нарушениями принципа независимости судебных органов, вызванными принятием закона о Верховном суде.

Комиссия также попросила суд принять временные меры протии Польши, пока суд не вынесет окончательное решение по делу, сообщается на сайте ЕК.

Новый польский закон о Верховном суде, принятый в апреле этого года, обязывает судей Верховного суда выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. В результате трети судейского состава суда, включая его главу, грозит отставка.

Согласно закону, судьям, которые из-за нововведений вынуждены покинуть должности, предоставляется возможность попросить о продлении мандата у президента сроком на три года. Впрочем, четких критериев для принятия решения главой государства нет. Также нет возможности судебного пересмотра в случае отклонения просьбы.

Европейская комиссия утверждает, что польский закон о Верховном суде не соответствует законодательству ЕС, поскольку подрывает принцип независимости судебных органов, включая принцип несменяемости судей.

Комиссия, согласно процедуре, 2 июня 2018 года направила польской власти официальное сообщение о своих замечаниях, а 14 августа - обоснованное мнение. Однако реакция польских властей не удовлетворила правовые претензии Комиссии.

Еврокомиссия попросила Европейский суд запустить ускоренную процедуру, чтобы как можно быстрее получить окончательное решение.