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В Италии приняли новый антимиграционный закон

Маттео Сальвини
14:47 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Правительство Италии приняло "декрет Сальвини", призванный изменить законодательство о приеме беженцев.

Итальянское правительство утвердило новое постановление о безопасности и миграции, которое меняет законодательство по приему беженцев, в частности искателей убежища.

Об этом сообщил глава МВД Италии Маттео Сальвини на своей странице в Facebook.

"Шаг вперед, чтобы сделать Италию безопасной. Бороться с мафией и контрабандистами, уменьшить расходы на увеличение иммиграции, скорее выгнать преступников и фальшивых беженцев, забрать гражданство у террористов, предоставить больше полномочий полиции", - написал Сальвини.

Глава МВД, известный своей антимигрантские политикой, был автором этого документа. Сальвини сообщил, что правительство утвердило его единогласно.

Издание Lа Repubblica отмечает, что новое постановление отменяет гуманитарное разрешение на получение убежища и предусматривает новые меры по оказанию гражданства и пребывания в приемных центрах.

Документ также усиливает законы о борьбе с терроризмом, распространяя меры Daspo (применяются с целью предупреждения приступов во время спортивных мероприятий) на подозреваемых террористов, позволяет отмены гражданства в случае доказанного участия в терроризме.

Также постановление предоставляет дополнительные полномочия муниципалитетам в миграционных вопросах и вопросах безопасности.

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Новости мира, Беженцы, Маттео Сальвини, МВД Италии, Мигранты.
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