Евросоюз выставил Британии счет на €2,7 млрд

Европейская комиссия направила Великобритании юридическое сообщение о том, что страна не уплатила 2,7 млрд евро таможенных платежей в бюджет Европейского Союза.

Об этом сообщает сайт ЕК.

"Комиссия подсчитала, что нарушения законодательства ЕС Соединенным Королевством привело к потерям бюджета ЕС на сумму 2,7 млрд евро (плюс проценты и расходы за вычетом процентов) в период с ноября 2011 года по октябрь 2017 года", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что Великобритания также нарушила законодательство ЕС по налогу на добавленную стоимость, что может привести к дополнительным потенциальным потерям бюджета ЕС.

Обвинения касаются ввозимых текстильных товаров и обуви из Китая.

Это сообщение является вторым шагом в процедуре нарушения, которая была начата в марте. Процедура началась после того, как агентство ЕС по борьбе с мошенничеством показало, что британские импортеры уклонились от уплаты таможенных пошлин.

У Британии есть два месяца, чтобы выполнить рекомендации. Если этого не произойдет, Комиссия может передать дело в Европейский суд.