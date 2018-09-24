Старейшая жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия

Самая старая жительница Великобритании - 112-летняя Грейс Джонс - раскрыла секрет своего долголетия. Бабушка говорит, что каждый вечер перед сном выпивает немного виски, разбавленного водой, передает УНН со ссылкой на Gloucestershire Live.

Грейс убеждена, что ежедневное потребление виски в небольшом количестве является эликсиром ее вечной молодости и долголетия.

"Я начала выпивать, когда мне исполнилось 50. Понятно, что я не собираюсь останавливаться. Тем более, что мой врач сказал, что виски полезно для сердца", - рассказала бабушка.

Грейс родилась в 1906 году. По словам долгожительницы, в свои 112 лет она чувствует себя на 65.

Напомним, ученые считают, что полный отказ от алкоголя грозит развитием слабоумия. Отметим, что в Украине каждый мужчина в среднем в сутки потребляет 7 "условных напитков", единица которого равна 30 мл крепкого алкоголя. По этому показателю наша страна - на 3-м месте в мире. Украинские женщины выпивают в сутки в среднем 4,2 "напитка". И это первое место в мировом рейтинге по версии ученых университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.