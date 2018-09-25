Как в Румынии техника "разгребает" первый снег (Видео)

В уезде Сибиу, расположенном в центральной части Румынии, выпал первый снег, на дорогах работает снегоуборочная техника. Об этом проинформировали в Управлении уезда транспорта. "На части автомагистралей уезда во вторник утром выведена снегоуборочная техника, поскольку толщина снежного покрова в отдельных местах составляет 6 см", - говорится в сообщении. По информации румынских метеорологов, температура воздуха в этом регионе достигла в ночь с понедельника на вторник 6 градусов мороза. Дорожная полиция предупреждает владельцев автотранспортных средств не выезжать на дороги без зимней экипировки автомобилей. Синоптики предупредили, что непогода продлится до пятницы, 28 сентября.