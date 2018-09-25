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В Швеции премьера отправили в отставку

Стефан Левен
12:20 Сегодня Телеграф

Новости мира: Швейцарский парламент объявил вотум недоверия и отправил в отставку премьера Стефана Левена.

Парламент Швеции объявил вотум недоверия и отправил в отставку премьер-министра и лидера Социал-демократической партии Стефана Левена.

Левен стал первым шведским премьером, отправленным в отставку таким голосованием, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

В целом 204 из 349 депутатов Швеции проголосовали за вотум недоверия. Теперь спикер парламента попросит другого лидера партии попытаться сформировать правительство.

Однако Левен намерен возглавлять временное правительство в течение недель или месяцев, которые, как ожидается, будут нужны для назначения нового главы правительства.

Левоцентристский блок, возглавляемый партией Левена, в который также входят партия "Зеленых" и Левая партия, набрал 144 места на парламентских выборах в сентябре и не получил абсолютного большинства в парламенте

142 места получил правоцентристский блок "Альянс", который хочет сформировать правительство и получить своего премьера. "Альянс" также требовал отставки Левена.

Антииммиграционные "Шведские демократы", с которыми оба блока исключили сотрудничество, имеют 63 места.

Переговоры о формировании правительства в последние недели зашли в тупик.

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Новости мира, "Шведские демократы", Парламент, Стефан Левен, Швеция.
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