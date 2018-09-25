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Скандал Ватикана: Немецкая католическая церковь извинилась за насилие над детьми

Немецкая католическая церковь извинилась за насилие над детьми
16:02 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: Глава Немецкой католической церкви 25 сентября принес извинения за тысячи случаев сексуального насилия над детьми.

Глава Немецкой католической церкви 25 сентября принес извинения за тысячи случаев сексуального насилия над детьми со стороны римокатолических священников, что является частью глобального скандала, который создает все большее давление на Ватикан.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на AFP.

Только в Германии 3677 детей подвергались надругательству со стороны римокатолических священников в период с 1946 по 2014 год, согласно сообщению, подготовленному Немецкой конференцией епископов.

Отчет является последним в длинной серии свидетельств, раскрывших десятилетия сексуального насилия со стороны католических священников во всем мире.

Министр юстиции Катарина Барли отметила, что исследование является "шокирующим, и вероятно, лишь верхушкой айсберга". Она призвала церковь "взять на себя ответственность за десятки лет сокрытия, опровержений и отрицания".

Барли также призвала Римскую католическую церковь работать с государственными прокурорами. Согласно новому исследованию, только 38% предполагаемых преступников попали под уголовное преследование, и большинство из них получило лишь небольшие дисциплинарные наказания, сообщают немецкие СМИ

Примерно одно из шести дел касалось изнасилований. Большинство пострадавших были мальчиками, а больше половины - в возрасте до 13 лет. Священники часто переселялись в новую местность, где не было известно об их действиях.

Исследование составлено тремя немецкими университетами с использованием 38 тысяч документов из 27 немецких епархий. Авторы заявили, что истинный масштаб злоупотреблений может быть еще больше, поскольку некоторые записи были "уничтожены или искажены".

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Новости мира, Ватикан, Германия, Дети, Католическая церковь, Насилие.
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