"Восстание против Меркель": в Бундестаге избран новый лидер ХДС/ХСС

Глава Христианско-демократического союза, канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла серьезный удар со стороны партнеров из своей партии и "сестринской" - Христианско-социального союза.

Это случилось во вторник в ходе голосования в Бундестаге по кандидатуре лидера фракции ХДС/ХСС.

Им был избран ранее малоизвестный широкой общественности Ральф Бринкхаус.

Занимавший пост главы фракции консервативного блока последние 13 лет Фолькер Каудер не смог заручиться большинством голосов, что стало также и для него самого горькой неожиданностью.

Каудер слывет близким соратником Ангелы Меркель; он возглавил фракцию в 2005 году, сменив на этом почту саму Меркель, когда та была избрана главой правительства.

Канцлер прокомментировала такой исход сдержанно: "Это демократия, в которой случаются также поражения". Она пообещала поддерживать Бринкхауса по мере возможностей.

Между тем, оппозиционные партии уже заявили о "восстании против Меркель", о "начале конца правящей коалиции" и "конце эры Меркель".

Последнее время коалицию сотрясают постоянные скандалы. Последний в их череде связан с отставкой бывшего главы контрразведки, после которой того сначала назначили на одну должность, а потом перевели на другую.

Меркель пришлось признать публично такие перестановки "ошибкой".