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Макрон призвал с трибуны ООН к новой модели миропорядка

Эмманюэль Макрон
05:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Модель, при которой ООН лишь осуждает нарушение основ миропорядка, вместо того, чтобы его защищать, изжила себя, считает французский лидер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пришло время для перехода к новому мировому порядку от изживших себя моделей, существовавших после Второй мировой войны.

"Пришло время посмотреть заново на сегодняшний мир. Миропорядок сталкивается со сложностями в саморегуляции: экономические, финансовые и климатические проблемы по-прежнему актуальны", - сказал Э.Макрон, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Наша организация (ООН - ИФ) часто лишь осуждала нарушения прав вместо того, чтобы их защищать", - подчеркнул французский президент.

По словам Э.Макрона, мировому сообществу, вероятно, необходимо "создать новую модель и новый мировой баланс".

"После Второй мировой войны в течение нескольких столетий мы видели мировой баланс, который был основан на блоках стран. Затем это были сверхдержавы. И теперь мы наблюдаем новую нестабильность в мире, которая характеризуется существованием нескольких центров силы", - отметил французский лидер.

"Новый миропорядок, к которому мы должны стремиться, должен базироваться на мировом и региональном сотрудничестве", - считает Э.Макрон.

При этом президент Франции назвал суверенитет стран и равенство людей важнейшими принципами, которые должны соблюдаться.

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Новости мира, Европа, ООН, Политика, Франция, Эмманюэль Макрон.
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