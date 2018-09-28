Фонтан из вина: в Италии из цистерны вылилось 30 тысяч литров просекко (Видео)

В городе Фонтанелле провинции Тревизо, что на северо-востоке Италии, на одном из винзаводов взорвалась цистерна с просекко. Как сообщает Tgcom24, по предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор. Из-за переизбытка давления и превышения допустимого объема вина в резервуаре, напиток решил вырваться наружу. В результате взрыва из цистерны вылилось 30 тыс. литров просекко. На видео видно, как из вертикальной металлической цистерны выливается на землю игристое вино. Отмечается, что урожай винограда в 2018 году стал особо крупным для Италии. Его объем более чем на 10% превысил урожаи предыдущих лет.