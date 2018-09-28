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Делегация Македонии в ООН проигнорировала выступление президента Иванова

Джордже Иванов
15:07 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Македонская делегация бойкотировала выступление своего президента Джордже Иванова в Генассамблее ООН из-за споров о переименовании страны.

Заместитель главы МИД Македонии и часть делегации страны покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления македонского президента Джордже Иванова в знак протеста против его критических высказываний в отношении США и ЕС.

Об этом сообщает РТС со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Македонии Андрея Жерновського.

"Мы покинули зал ООН во время речи Иванова, потому что не хотели легитимизировать его скандальное выступление, полное манипуляций, ненависти и создания врагов", - заявил Жерновський.

Он подчеркнул, что "призыв президента Македонии к бойкоту референдума является призывом к самоизоляции".

Президент Македонии во время своего выступления на Генассамблее ООН подверг откровенной критике ЕС и США и призвал граждан своей страны бойкотировать референдум 30 сентября этого года об изменении названия страны согласно подписанному ранее соглашения с Грецией.

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Все по теме:

Новости мира, Генассамлея ООН, Джордже Иванов, Македония, МИД Македонии, Переименование Македонии.
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