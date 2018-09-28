В СММ ОБСЕ нашли замену Хугу
Новости мира: Должность Александра Хуга в СММ ОБСЕ займет Марк Этерингтон.
Должность первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вместо швейцарского дипломата Александра Хуга, который 31 октября покинет свой пост, займет британский дипломат, заместитель председателя СММ Марк Этерингтон.
Об этом сообщили в отделе прессы и публичной информации СММ ОБСЕ.
"Господин Марк Этерингтон (с апреля 2014 года занимает должность заместителя председателя СММ ОБСЕ - ред.) вскоре займет должность первого заместителя председателя СММ", - сообщили в миссии.
По информации, обнародованной на сайте ОБСЕ, Этерингтон, кроме опыта работы в ОБСЕ старшим представителем миссии по вопросам связи, был руководителем международной группы в Южном Судане. Также от имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании он руководил группой в Отделе стабилизации британского правительства в полевых миссиях в разных странах.
Как сообщалось, 26 сентября Хуг заявил, что 31 октября покинет пост первого заместителя председателя СММ ОБСЕ.