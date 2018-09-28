СМИ: Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО

Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, весной отравленный в британском Солсбери, до 2017 года работал на разведки четырех стран НАТО.

Об этом сообщило немецкое издание Focus со ссылкой на высокопоставленный источник в контрразведке НАТО, передает Украинская правда.

Скрипаля задержали в 2004 году за работу на британскую разведку MI6, в 2010 году его освободили по обмену агентами.

После этого он жил на юге Англии в Солсбери.

Там его вместе с дочерью пытались отравить нервным агентом "Новичок" весной этого года.

В 2012 году Скрипаль в сопровождении представителей MI6 ездил в Прагу, где рассказывал местным спецслужбам, как работает российская шпионская сеть.

По данным Focus, летом 2016 года Скрипаль предоставлял эстонской разведке данные, достаточные для разоблачения трех российских разведчиков, работавших в Таллине.

Кроме того, Скрипаль предоставлял информацию испанской разведке о деятельности в стране "русской мафии".