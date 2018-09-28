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Спецоперация в Дании: полиция перекрыла мосты и движение паромов

Спецоперация в Дании
21:28 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Дании полиция проводит масштабную спецоперацию в районе Копенгагена.

Сотни полицейских проводят масштабную полицейскую операцию в районе Копенгагена, в связи с чем было приостановлено движение паромов и закрыты несколько мостов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP.

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта по мосту Эресунн, соединяющего Данию со Швецией, было прекращено около 12.00.

Полиция Копенгагена в своем заявлении сообщила, что разыскивает автомобиль Volvo со шведской регистрацией, в котором находятся трое людей, "причастных к серьезным преступлениям".

Движение паромов в Швецию и Германию также было прекращено.

Кроме Эресуннского моста Дания закрыла мост Большой Бельт между большими островами Фюн и Зеландия.

Оба моста около 14.00 снова открыли. Тысячи пассажиров все это время ждали на станциях, в тоннелях и на дорогах.

Также постепенно восстанавливается работа морского транспорта.

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Новости мира, Дания, Копенгаген, Операция, Полиция.
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