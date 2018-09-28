Маас: Германия продолжит дебаты о миротворцах на Донбассе

Германия вместе с партнерами по "Нормандскому формату" продолжит работу над поиском завершения конфликта на Донбассе, в том числе и в части размещения миротворцев.

Об этом заявил в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Мы продолжим заниматься конфликтом в Украине. Совместно с Францией, Россией и Украиной мы интенсивно работаем над имплементацией Минских соглашений", - сказал дипломат.

Он уточнил, что фокусом этой работы является давно согласованные меры по стабилизации режима прекращения огня. "Все усилия будут продолжены, включая наши раздумья о возможной миссии ООН на востоке Украины", - добавил Маас.

Дипломат добавил, что "только тогда, когда военные средства будут включены в четкую политическую стратегию, миротворцы станут теми, кто закладывает основы мира".

"Мы, немцы, продолжим вносить наши взносы - в военном, финансовом, но также и политическом аспектах - через дипломатию и инвестиции в стабильность и реконструкцию", – заверил глава немецкой дипломатии, добавив, что успех миротворческих миссии ООН обеспечивается участием государств-членов.

Большая часть выступления немецкого министра была посвящена проблеме кризисов и "миростроительства".

В этом контексте он пообещал, что в этом году Германия внесет в Фонд миростроительства не менее 25 миллионов евро и напомнил, что Германия за три года увеличила свой вклад в дело стабилизации и предотвращения кризисов во всем мире. При этом он заметил, что в данном вопросе "даже для европейцев как крупнейших доноров" важен фактор эффективности помощи, и вопрос не должен сводиться лишь к подсчету миллионных сумм взносов.