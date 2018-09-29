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Германия готова помогать народу Сирии, но не Асаду

Хайко Маас
00:50 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Глава МИД ФРГ отметил, что помощь может начаться лишь после проведения в Сирии свободных и справедливых выборов.

Германия готова принять участие в программах восстановления Сирии, но не будет это делать лишь для того, чтобы укрепить власть режима Асада.

Об этом сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы готовы взять на себя ответственность за восстановление. Но одно понятно очень ясно: мы не станем агентами по помощи режиму, который потерял свою политическую легитимность", - предупредил Маас.

Вместе с тем, заверил он, Германия делает все возможное, чтобы облегчить страдания людей. Германия, как второй по величине гуманитарный донор в мире, готова предоставить УВКБ ООН дополнительные 116 млн евро на помощь сирийским беженцам в Иордании и Ливане. Эта сумма покроет половину нынешнего дефицита в средствах, выделяемых международным сообществом, который немецкий дипломат назвал "позором".

То, что объединенными дипломатическими усилиями удалось предотвратить эскалацию в Идлибе, он назвал "проблеском надежды". Теперь соглашение между Турцией и Россией должно осуществляться на постоянной основе, но конечной целью остается политический процесс. Для этого переговоры должны быть объединены под эгидой Организации Объединенных Наций, настаивает руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

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Новости мира, Башар Асад, Германия, ООН, Сирия, Хайко Маас.
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