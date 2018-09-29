Канцлер Австрии поговорит с Путиным о Украине

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в октябре совершит поездку в Санкт-Петербург, где проведет рабочую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться, в частности, ситуация в Украине.

Об этом сообщает австрийское издание Tiroler Tageszeitung со ссылкой на АРА.

"Федеральный канцлер Себастьян Курц (OVP) в октябре поедет в Санкт-Петербург, где встретится с президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие сообщения российских СМИ о визите были подтверждены "Австрийскому агентству печати" (АРА) в федеральной канцелярии Австрии.

В Санкт-Петербурге австрийский канцлер вместе с Путиным откроют выставку в Эрмитаже. Также запланированы двусторонние переговоры. "Как сообщили в федеральной канцелярии, также должен состояться рабочая беседа на темы двустороннего сотрудничества, энергетики, отношений ЕС и РФ, а также ситуации в Украине и Сирии", - говорится в сообщении.

Сообщение о запланированной встрече Себастьяна Курца с Путиным в Санкт-Петербурге на сайте федеральной канцелярии Австрии по состоянию на вечер 28 сентября отсутствует.

Наряду с этим, российские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова сообщают, что встреча федерального канцлера Австрии с Путиным состоится в Санкт-Петербурге 3 октября.