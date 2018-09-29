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Премьер Молдовы: Вывод войск РФ поможет урегулировать Приднестровский конфликт

Павел Филип
05:25 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: По заявлению премьер-министра РМ, вывод войск РФ поспособствует урегулированию Приднестровского конфликта.

Вывод российских войск с территории непризнанного Приднестровья может способствовать окончательному урегулированию Приднестровского конфликта.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы по итогам встречи в Нью-Йорке премьера Павла Филиппа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

"Безоговорочный вывод российских войск из восточных районов нашей страны (Приднестровский регион – ред.) будет способствовать скорейшему окончательному урегулированию Приднестровского конфликта", - отметил Филипп.

Молдавский премьер выразил удовлетворение тем, что вопрос урегулирования региональных конфликтов, в том числе Приднестровского, вошел в число приоритетных направлений деятельности ООН.

Как сообщалось, в начале лета нынешнего года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой подчеркивается, что пребывание российских войск на территории Молдовы противоречит нормам международного права и конституционному нейтралитету страны.

Напомним, на территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

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Новости мира, Молдова, Павел Филип, Приднестровье, Россия.
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