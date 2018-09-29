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Реформы ООН: Ирландия хочет увеличения количества членов Совбеза

Саймон Ковени
06:05 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Ирландия хочет увеличения числа членов Совбеза ООН.

Совет Безопасности ООН нуждается в увеличении количества своих членов, чтобы соответствовать реалиям времени.

Такое мнение во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке высказал заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Ковени, сообщает корреспондент Укринформа.

"Реформа ООН должна идти дальше менеджерского и структурного уровней. Политические органы ООН должны догнать мир. Особенно это касается Совета Безопасности. Ирландия четко заявляет о необходимости увеличения размера Совета. Много частей мира или недостаточно представленные в Совбезе или не представлены вообще", - сказал Ковени.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо увеличить представительство стран Африки. "Особого внимания заслуживает исторически несправедливое недостаточное представительство Африки. Необходимо, чтобы страны Африки имели свое слово в решениях Совета, которые будут касаться их континента, учитывая еще и то, что в течение следующих десятилетий много усилий ООН будет направлено именно туда", - отметил заместитель главы правительства Ирландии.

Кроме этого, Ковени выступил за расширение представительства малых островных государств. "Мы также хотим, чтобы малые островные развивающиеся государства, получили определенную роль. Все большее влияние изменений климата на международный мир и безопасность склоняет к этому", - отметил он.

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Новости мира, Ирландия, Реформы, Саймон Ковени, Совбез ООН.
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