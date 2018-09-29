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В британском ночном клубе распылили раздражающий спрей, есть пострадавшие

Люди возле ночного клуба
13:10 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: twitter.com/Watersun555

Новости мира: В британском городе Борнмут около 40 посетителей ночного клуба пострадали от распыления спрея, один человек госпитализирован.

Не менее 40 человек обратились за помощью к медикам после того, как в ночь на субботу в клубе британского города Борнмут был распылен раздражающий спрей, сообщает британский телеканал Ай-Ти-Ви.

Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание. Помощь им была оказана на месте. Один человек госпитализирован. Из-за происшествия посетители клуба были эвакуированы.

В ходе обследования помещения клуба никаких химических или вредных для здоровья людей субстанций обнаружено не было. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, в Британии полиция установила личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Подозреваемый является сотрудником либо местным агентом российской военной разведки. Полиции известно его имя, но оно пока не разглашается. Полиция предполагает, что именно он помог "Петрову" и "Боширову" спланировать атаку перед ввозом нервно-паралитического вещества "Новичок" на территорию Британии.

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Новости мира, Британия, Госпитализирован один человек, Жалобы на затрудненное дыхание, Ночной клуб, Распылили спрей.
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