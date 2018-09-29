Нападение мигранта в Германии: ранены трое прохожих (Видео)
Новости мира: В Германии беженец из Афганистана напал на трех прохожих на автобусной остановке.
В немецком городе Равенсбург мужчина на площади напал на прохожих с ножом, ранив трех людей.
Об этом сообщила местная полиция, передает Украинская правда.
#Ravensburg... was soll man machen wenn Vorurteile immer bestätigt werden? pic.twitter.com/6f1Y3TiPgZ
— NG_ (@niklas_garthen) 28 сентября 2018 г.
В результате нападения пострадали двое сирийских просителей убежища 19 и 20 лет и 52-летний гражданин Германии.
Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.
По данным полиции, подозреваемый сначала напал на двух прохожих на автобусной остановке, а затем ранил третьего прохожего неподалеку.
Нападавшего задержали, им оказался 19-летний беженец из Афганистана. Мотивы его действий пока неизвестны.