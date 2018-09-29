Нападение мигранта в Германии: ранены трое прохожих (Видео)

В немецком городе Равенсбург мужчина на площади напал на прохожих с ножом, ранив трех людей.

Об этом сообщила местная полиция, передает Украинская правда.

В результате нападения пострадали двое сирийских просителей убежища 19 и 20 лет и 52-летний гражданин Германии.

Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным полиции, подозреваемый сначала напал на двух прохожих на автобусной остановке, а затем ранил третьего прохожего неподалеку.

Нападавшего задержали, им оказался 19-летний беженец из Афганистана. Мотивы его действий пока неизвестны.