В Барселоне произошли стычки полиции и сторонников независимости
Новости мира: В Барселоне произошла конфронтация между проходящими акциями полиции и сторонниками независимости Каталонии.
В Барселоне произошли стычки полиции с группой каталонских сепаратистов, которые собрались в знак протеста против очередного марша испанских правоохранителей.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на La Vanguardia.
Càrregues dels @mossos després que els manisfestants els lancessin pintura a #ViaLaietana #OmplimStJaume29 pic.twitter.com/1PkSbfw6SE
— Pau Venteo (@Pauventeo) 29 сентября 2018 г.
Полицейский союз организовал в субботу марш, чтобы воздать должное сотрудникам Национальной полиции и Гражданской гвардии за их работу на избирательных участках год назад во время референдума о независимости.
В свою очередь организации, поддерживающие независимость Каталонии, организовали свою акцию.
Местный совет заставил организаторов обоих акций изменить маршруты, чтобы избежать конфронтации, но в полдень обе демонстрации закончились фактически в одном месте в центре города.
Сообщается, что стычки начались после того, как один из участником марша за отделение Каталонии бросил фиолетовую краску в человека, который был частью марша в поддержку испанской полиции.
Полиция применила дубинки, чтобы разогнать участников обоих групп и разделить их.
1 октября в Каталонии сторонники независимости планируют отметить годовщину проведения референдума о независимости, который был признан Мадридом незаконным.
Референдум был омрачен сотнями пострадавших после вмешательства испанской национальной полиции и сотрудников Гражданской гвардии.