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В Барселоне произошли стычки полиции и сторонников независимости

В Барселоне произошли стычки полиции и сторонников независимости
14:57 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Барселоне произошла конфронтация между проходящими акциями полиции и сторонниками независимости Каталонии.

В Барселоне произошли стычки полиции с группой каталонских сепаратистов, которые собрались в знак протеста против очередного марша испанских правоохранителей.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на La Vanguardia.

Полицейский союз организовал в субботу марш, чтобы воздать должное сотрудникам Национальной полиции и Гражданской гвардии за их работу на избирательных участках год назад во время референдума о независимости.

В свою очередь организации, поддерживающие независимость Каталонии, организовали свою акцию.

Местный совет заставил организаторов обоих акций изменить маршруты, чтобы избежать конфронтации, но в полдень обе демонстрации закончились фактически в одном месте в центре города.

Сообщается, что стычки начались после того, как один из участником марша за отделение Каталонии бросил фиолетовую краску в человека, который был частью марша в поддержку испанской полиции.

Полиция применила дубинки, чтобы разогнать участников обоих групп и разделить их.

1 октября в Каталонии сторонники независимости планируют отметить годовщину проведения референдума о независимости, который был признан Мадридом незаконным.

Референдум был омрачен сотнями пострадавших после вмешательства испанской национальной полиции и сотрудников Гражданской гвардии.

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