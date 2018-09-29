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Дело Скрипалей: в Солсбери проведут "ребрендинг" города

Солсбери
17:23 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости мира: Власти города Солсбери обеспокоены изменением восприятия людьми города и связанной с этим угрозой снижения количества приезжих.

Власти британского города Солсбери наняли команду консультантов в попытке провести "ребрендинг" после истории с отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Консультантов попросят предложить возможные методы изменения восприятия людьми города, чтобы предотвратить снижение количества приезжих.

После отравления с применением "Новичка" в марте число туристов упало почти на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Полин Чорч, член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери, заявила, что глобальное восприятие города необходимо изменить.

"Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать практически полный почти ребрендинг", - сказала она.

Чорч отметила, что консультанты попытаются определить город и предложить, как он может быть представлен, чтобы изменить восприятие.

На открытом собрании в мэрии Уилтшира было объявлено, что все места в центре Солсбери, которые были оцеплены после отравления, были обеззаражены и теперь полностью безопасны.

Ресторан Zizzi и паб Mill, которые посетили Скрипали до того, как их нашли без сознания, должны быть вновь открыты к Рождеству.

Совет Уилтшира надеется, что серия событий, включая продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, поможет восстановить доверие и вернет туристов.

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Новости мира, Великобритания, Новичок, Ребрендинг, Сергей Скрипаль, Солсбери.
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