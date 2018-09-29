Маас о реформе Совбеза ООН: Нам следует прекратить бегать по кругу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за безотлагательное усиление ООН и за реформу ее важнейшего органа - Совета Безопасности.

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Украинская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Маас отметил, что с 1945 года Совбез почти не изменился, хотя численность населения на планете утроилось, а количество членов ООН выросло почти в четыре раза.

"Нам следовало бы прекратить бегать по кругу и наконец начать реальные переговоры о реформе - так, как того давно желает подавляющее большинство стран-членов", - сказал он.

С января 2019 года Германия на два года станет одним из десяти непостоянных членов Совбеза.

Пять постоянных членов - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - имеют право ветировать любые решения Совбеза.

Россия уже неоднократно блокировала решение, по которым западные члены Совбеза имели согласие.

Германия, Япония, Индия и Бразилия на протяжении многих лет стремятся получить постоянное членство в Совбезе.