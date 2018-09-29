Глава МИД Литвы призвал противостоять кибератакам

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал страны соответствующим образом реагировать на кибернетические атаки.

Об этом он сказал во времыя дискуссии, организованной Государственным департаментом США, сообщает Украинская правда со ссылкой на Delfi.

"Кибернетические атаки не признают границ, не зависят от географии. Цель атак - получить информацию, государственные сведения или военные тайны, разрушить основы демократических систем, вмешаться в демократические выборы", - сказал Линкявичюс.

Литовский министр подчеркнул необходимость развития противостояния кибернетическим атакам для государств.

"Если у нас не будет решительности реагировать на кибернетические атаки, называть поименно исполнителей таких атак, привлекать их к ответственности, тогда их станет больше, и они будут более наглыми", – добавил он.