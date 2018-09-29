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Глава МИД Литвы призвал противостоять кибератакам

Линас Линкявичюс
17:49 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Литовский министр иностранных дел подчеркнул необходимость развития противостояния кибернетическим атакам для государств.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал страны соответствующим образом реагировать на кибернетические атаки.

Об этом он сказал во времыя дискуссии, организованной Государственным департаментом США, сообщает Украинская правда со ссылкой на Delfi.

"Кибернетические атаки не признают границ, не зависят от географии. Цель атак - получить информацию, государственные сведения или военные тайны, разрушить основы демократических систем, вмешаться в демократические выборы", - сказал Линкявичюс.

Литовский министр подчеркнул необходимость развития противостояния кибернетическим атакам для государств.

"Если у нас не будет решительности реагировать на кибернетические атаки, называть поименно исполнителей таких атак, привлекать их к ответственности, тогда их станет больше, и они будут более наглыми", – добавил он.

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Новости мира, Кибернетические атаки, Линас Линкявичюс, Литва, МИД.
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