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Ученые обнаружили две новые частицы

Адронный коллайдер
20:08 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Две новые частицы, примерно в 6 раз массивнее протона, удалось зарегистрировать ученым с помощью большого адронного коллайдера.

На Адронном коллайдере ученые, работающие в эксперименте Large Hadron Collider beauty (LHCb), наблюдали две новые частицы, а также увидели признаки третьей. Об этом сообщает Naked-science со ссылкой на ЦЕРН.

"Двумя новыми частицами, предсказанными стандартной кварковой моделью, оказались барионы, принадлежащие к тому же семейству частиц, что и протоны, используемые в экспериментах по столкновению частиц на БАК”, - говорится в сообщении.

Большая часть Вселенной состоит из барионов, включая протоны и нейтроны – частицы, состоящие из трех фундаментальных частиц, называемых кварками, отличающимися по типам: верхний, нижний, странный, очарованный, прелестный и истинный. Протоны состоят из двух верхних кварков и одного нижнего кварка, тогда как нейтроны – из одного верхнего и двух нижних кварков. У двух новых частиц, обнаруженных на БАК сейчас, несколько иной состав. Частицы назвали Σb(6097)+ и Σb(6097), они состоят из двух верхних кварков и одного прелестного кварка, и двух нижних кварков и одного прелестного кварка, соответственно.

Новые наблюдения стали первыми, во время которых ученым удалось зарегистрировать эти частицы. Как выяснилось, они примерно в шесть раз массивнее протона. Что касается третьей возможной частицы, то исследователи считают, что это может быть необычная составная частица под названием тетракварк. Это экзотический вид мезона, обычно состоящего только из двух кварков. Тетракварк же состоит из четырех кварков, а точнее – из двух кварков и двух антикварков.

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Все по теме:

Новости мира, Адронный коллайдер, Барионы, Кварки, Протоны, Ученые, Частицы.
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