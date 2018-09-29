Сербскую армию привели в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности в связи с ситуацией на севере Косово. Президент приказал начальнику Генштаба Сербии Милану Мойсиловичу и главе МВД Небойшу Стефановичу объявить самый высокий уровень боевой готовности, сообщил журналистами глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

По словам М. Джурича, косовский спецназ ROSU занял Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, окружил водохранилище и занял ГЭС "Газиводе". По его словам, все это сделано ради визита на север края президента Косово Хашима Тачи, передает агентство Анадолу. Ранее несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию "Газиводе". Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему. На момент публикации материала никаких столкновений между сторонами не произошло.