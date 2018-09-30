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Чехия в ООН сравнила оккупацию Крыма с вторжением советских войск в 1968

Ян Гамачек
00:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Чехия в ООН напомнила об аннексии Крыма.

Оккупация Чехословакии полвека назад эхом отдается в событиях сегодняшних, таких, как оккупация Крыма.

Исторические параллели провел вице-премьер правительстве Чешской Республики, глава МВД и МИД Ян Гамачек, выступая в Нью-Йорке в субботу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает корреспондент Укринформа.

"До сих пор не является данностью то, что все страны, включая те, что расположены в Восточной Европе, имеют право выбирать свою внешнеполитическую ориентацию без угрозы их суверенитету и территориальной целостности. В этом контексте я хочу еще раз напомнить, что аннексия Крыма являет собой вопиющее нарушение международного права", - заявил Гамачек.

Замглавы чешского правительства напомнил делегатам, что его страна в этом году отмечает 50-ю годовщину вторжения войск Варшавского пакта в Чехословакию.

"Опыт вторжения 1968 года до сих пор имеет сильный резонанс не только в Чешской Республике, где многие потеряли веру в обещания в светлое будущее, растоптанные Советским Союзом", - отметил он.

По словам политика, это историческое событие актуально до сих пор и проявляется в "инцидентах, которые происходят в мире вокруг нас". Именно в этом контексте он упомянул Украину.

Гамачек с сожалением констатировала, что в последние годы Совет Безопасности ООН "характеризовался скорее тактикой блокирования, нежели сотрудничества", что проявилось в неспособности действовать в ряде жестоких конфликтов.

Чехия, по её словам, полностью поддерживает идею реформирования ООН, ключевая роль в повестке которого отводится именно предотвращению конфликтов.

"Все должны тщательно работать над тем, чтобы обуздать кризисы прежде, чем они перерастут в полномасштабный конфликт, а также позаботиться о постконфликтном урегулировании в странах, где это уже случилось", - сказал вице-премьер ЧР.

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Новости мира, Оккупированный Крым, ООН, Чехия, Ян Гамачек.
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