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В воскресенье Македония проведет референдум о смене названия страны

Македония
01:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Македонии пройдет референдум о новом названии страны.

Жители Македонии в воскресенье проголосуют на референдуме о переименовании страны, что позволит стране в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО.

На голосование будет вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

Речь идет о соглашении между Афинами и Скопье, которое предполагает переименование Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

Вопрос о смене названия связан с многолетним спором между Грецией и Македонией. Греческую сторону не устраивает название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Согласно недавнему опросу македонского телеканала "Тельма-ТВ", принять участие в референдуме в воскресенье планируют 57% населения. При этом 70% из них намерены проголосовать "за" изменение названия.

Чтобы результаты референдума имели силу, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 50%, именно поэтому противники переименования намерены бойкотировать голосования. В частности, за бойкот выступает ведущая оппозиционная партия "Объединенная Македония".

Спор между Грецией и Македонией относительно названия страны продолжается уже долгие годы. Считается, что урегулирование этого вопроса играет ключевую роль для будущего страны, поскольку затем Македония сможет присоединиться к таким объединениям, как ЕС и НАТО. Ранее из-за этого спора греческая сторона, будучи членом этих двух альянсов, блокировала вступление Македонии как в ЕС, так и в НАТО.

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Все по теме:

Новости мира, Греция, ЕС, Македония, НАТО, Референдум, Смена названия.
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