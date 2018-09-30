Премьер Черногории: Мы последовательно выступаем за расширение ЕС на Восток

Премьер-министр Черногории Душко Маркович во время своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул на полной преданности его государства ценностям ЕС и поддержал идею расширения Евросоюза.

Об этом черногорский премьер заявил на сессии Генассамблеи ООН.

"Я уверен, что у стран нашего региона и их граждан нет лучшего будущего, чем Европейский Союз. И для самой Европы, лучшей альтернативы нет. Европейские ценности - лучший ответ национализму и популизму, что возростают в последнее время. А еще мы последовательно выступаем за расширение ЕС на Восток", - заявил Маркович.

Глава черногорского правительства также подчеркнул, что государственное строительство в Черногории, одной из самых молодых стран-членов ООН (с 2006 года, после восстановления независимости), базируется на верховенстве прав человека и демократических ценностях, а также на защите прав всех меньшинств.

Маркович также отметил, что нынешняя ситуация на Балканах "значительно лучше, чем 20 лет назад", поддержал референдум в Македонии и выразил надежду на успешное развитие диалога между Приштиной и Белградом. Кроме этого, премьер-министр Черногории выразил готовность своей страны сотрудничать с ЕС и ООН в решении вопроса беженцев, направляющихся в Европу все больше через так называемый "Балканский путь".

В Нью-Йорке с 25 сентября до 1 октября продолжается 73 сессия Генеральной Ассамблеи ООН.