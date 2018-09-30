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Президент Турции открыл в Кельне самую большую мечеть

Реджеп Тайип Эрдоган
07:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В субботу, 29 сентября, Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего госвизита в ФРГ открыл в кельнском районе Эренфельд центральную мечеть Турецко-исламского союза религиозных учреждений в Германии (DITIB).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в Германии с трехдневным визитом, торжественно открыл в Кельне крупнейшую в Германии и одну из крупнейших в Европе, мечеть. Об этом сообщает CNN Turk.

"Любая организация, которая причастна к террористической деятельности, насилию, независимо от её идеологии, не имеет никакого отношения к Исламу, мусульманам и нашей вере... Терроризм всегда является преступлением, независимо от того, кто его совершил - христианин, иудей или мусульманин", - заявил Эрдоган на открытии мечети.

Он также указал на то, что открытие мечети положит конец напряженности в отношениях Турции и Германии.

"Эта мечеть станет гордостью Германии и жителей соседних стран. Сегодня происходит не просто открытие мечети, это открытие памятника, который положит конец раздору", - сказал Эрдоган.

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Президент Турции также отметил, что построенная и открытая мечеть станет "символом нашего присутствия на этих землях, вопреки тем, кто пытается выставить нас чужими, врагами в Европе".

Как известно, визит турецкого президента сопровождается акциями протеста. Безопасность во время визита в Берлин Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обеспечивают более 4 тысяч правоохранителей.

После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с канцлером ФРГ Ангелой Меркель было анонсировано, что саммит лидеров ФРГ, Франции, Турции и РФ, на котором будет обсуждаться ситуация в Сирии, может состояться уже в следующем месяце.

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Все по теме:

Новости мира, Германия, Мечеть, Мечеть Турецко-исламского союза религиозных учреждений, Реджеп Тайип Эрдоган.
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