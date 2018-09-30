Мэй заявила, что планирует ввести новый налог для иностранцев в Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью газете The Sunday Times заявила о том, что в будущем планирует ввести в стране дополнительный налог на покупку имущества для иностранцев, передает УНН.

Эта инициатива, как полагает Мэй, позволит остановить рост цен на жилье в Великобритании. Согласно ей, иностранные покупатели столкнутся с более высокой ставкой гербового сбора (эту пошлину британские власти взимают с физических и юридических лиц при приобретении недвижимости, земли, а также покупке акций, бондов и других инвестиционных инструментов в Великобритании).

В соответствии с предложением премьер-министра, люди и предприятия, которые не платят в Британии налоги, получат при покупке имущества в стране надбавку в виде этой пошлины в размере от 1% до 3%. При этом поступления в бюджет, которые будут накапливаться от этого налога, как полагает Мэй, пойдут на программу по борьбе с бездомными.

В какие сроки будет реализована эта идея премьер-министр не уточнила, заметив однако, что это "долгосрочная работа".

"Речь в данном случае идет не только о Brexit, но и о внутреннем порядке в Великобритании", — отметила политик. "Я думаю, что мы живем в очень важный и исторический момент для Соединенного Королевства", — добавила она, подчеркнув, что "за пределами Европейского союза для страны существует множество реальных возможностей".

На фоне отсутствия прогресса в деле Brexit в Великобритании обострилась политическая ситуация. Правительство Соединенного Королевства выступает против еще одного референдума и надеется заключить соглашение с Брюсселем. Евроскептики считают параметры готовящейся операции "нечестными" и выступают за "жесткий" Brexit. При этом в стране действует кампания People’s Vote, которая призывает к проведению ещё одного голосования по Brexit, которое определит параметры выхода страны из Евросоюза.

Кроме этого, Telegraph и Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщали о том, что однопартийцы Мэй — представители Консервативной партии Соединенного Королевства — обсуждают возможные варианты устранения действующего премьера от власти. По данным Telegraph, 20 сентября они уже составили список предполагаемых преемников Мэй. Среди них консерваторы, в том числе Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.