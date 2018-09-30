В Македонии проходит референдум о переименовании страны

В Македонии проходит референдум по соглашению с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония и открытию стране пути к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом сообщает Reuters.

"В воскресенье македонцы идут на избирательные участки, чтобы дать ответ на вопрос о том, изменять ли название страны на Республику Северная Македония, как к этому призывает прозападное правительство. В свою очередь это откроет путь к членству в НАТО и ЕС, урегулировав спор с Грецией, продолжавшийся десятилетиями", - говорится в сообщении.

Для почти 1,8 миллиона македонцев избирательные участки будут открыты с 7 утра до 19 часов по местному времени.

Единственный вопрос, на который должны ответить граждане: "Вы за членство в ЕС и НАТО, одобряя соглашение между Республикой Македония и Республикой Греция?".

Референдум является консультативным, однако большинство членов македонского парламента уже заявили, что поддержат результаты голосования. В случае положительного результата парламент должен закрепить соответствующие изменения в Конституцию, а для этого такое решение должны поддержать две трети депутатов.

Как известно, спор с Грецией относительно названия Македонии продолжался несколько десятилетий, во время которого Афины блокировали для Скопье какие-либо возможности интеграции в ЕС и НАТО.