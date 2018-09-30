Испанские спасатели перехватили 466 мигрантов

Морская спасательная служба Испании в выходные спасла 466 мигрантов, которые пытались через Средиземное море попасть из Северной Африки в Европу. Об этом сообщает AP.

"Морская спасательная служба Испании сообщила о спасении 466 мигрантов, которые пытались преодолеть опасный путь через Средиземное море из Северной Африки на европейское побережье", - говорится в публикации. В службе добавили, что мигранты в 10 лодках были перехвачены в водах в восточной части Гибралтарского пролива в течение дня субботы и в воскресенье утром. По данным ООН, в этом году более 300 человек погибли в водах между Африкой и Испанией, а в целом в этом году в Средиземном море погибли более 1600 мигрантов при попытке добраться до Европы.