День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Поставки немецкого оружия в Турцию сократились

Турецкая армия
18:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Новое правительство Германии с марта 2018 года сократило поставки вооружения для Турции, объем суммы поставок упал почти в 10 раз.

Объем экспортных поставок вооружений из Германии в Турцию с момента формирования нового правительства ФРГ в марте 2018 года, резко сократился. Это следует из ответа министерства экономики и энергетики ФРГ, со ссылкой DW сообщает УНН.

В частности, с 14 марта до настоящего времени выдано только 16 разрешений на поставки вооружений в Турцию на общую сумму 916 902 евро. С 1 января по 13 марта 2018 го был издан 34 подобных разрешения на 9,7 млн евро. А за весь 2017 было заключено 138 сделок, которые принесли Берлина 34,2 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Германия, Оружие, Поставки, Турция, Экспорт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Президент Турции открыл в Кельне самую большую мечеть Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово Обострение в Сербии: Вучич будет просить поддержки у Путина

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения Роскошная жизнь золотой молодежи в самом богатом городе мира (Фото)
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь