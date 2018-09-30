Поставки немецкого оружия в Турцию сократились

Объем экспортных поставок вооружений из Германии в Турцию с момента формирования нового правительства ФРГ в марте 2018 года, резко сократился. Это следует из ответа министерства экономики и энергетики ФРГ, со ссылкой DW сообщает УНН.

В частности, с 14 марта до настоящего времени выдано только 16 разрешений на поставки вооружений в Турцию на общую сумму 916 902 евро. С 1 января по 13 марта 2018 го был издан 34 подобных разрешения на 9,7 млн евро. А за весь 2017 было заключено 138 сделок, которые принесли Берлина 34,2 млн евро.