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Меркель защитила ООН перед Трампом

Ангела Меркель и Дональд Трамп
19:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Ангела Меркель ответила на критику ООН Дональдом Трампом, заявив, что нельзя разрушать старое, не создав прежде нового.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за дальнейшее развитие и сохранение ООН. Об этом она заявила в воскресенье, 30 сентября, со ссылкой на dpa сообщает DW, передает УНН. Таким образом она ответила на критику Дональда Трампа относительно этой организации.

"Конечно, ООН далека от идеала, конечно, мы уже много лет хотим реформы Совета Безопасности. Но разрушать прежде, чем создано новое - пожароопасно", - заявила А. Меркель. Такая ситуация могла бы разрушить мировой порядок "быстрее, чем мы можем себе представить", добавила канцлер.

А. Меркель заявила это в контексте выступления американского президента в ООН во вторник, 25 сентября. Тогда он ответил, что национальные интересы США важнее мирового порядка. "Мы отвергаем идеологию глобализации и предпочитаем доктрину патриотизма", - заявил Д. Трамп.

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Новости мира, Ангела Меркель, Германия, Дональд Трамп, Критика, ООН, США.
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